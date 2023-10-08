Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ilk tanıtım

Star TV ekranlarının yeni dizisi "Sakla Beni" izleyicisiyle çok yakında buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu 'Sakla Beni' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Sakla Beni dizisi konusu

Kanal, Sakla Beni dizisinin konusunu şöyle paylaşıyor: "Sakla Beni", iki ailenin, yaşadığı zorluklarla, sevinçleriyle, hüzünleriyle ve maceralarıyla örülü bir hikayesini anlatıyor. Bu hikaye, aile bağlarının, sevginin, nefretin, ihanetin ve affetmenin sınırlarını zorluyor". Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Sakla Beni dizisi oyuncuları

Senaryosunu Armağan Gülşahin'in kaleme aldığı Sakla Beni'nin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek paylaşıyor.

Dizide ayrıca Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

Sakla Beni dizisi tanıtım fragmanı