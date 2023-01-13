Saklıkent Kayak Merkezi nerede? Nasıl gidilir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Ocak tarihinde kar kalınlığı Saklıkent'te 94 santimetre ölçüldü. Burada kayak yapmak isteyenler "Saklıkent Kayak Merkezi nerede? Saklıkent Kayak Merkezi'ne nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. Saklıkent Kayak Merkezine dair detaylı bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz...

Saklıkent Kayak Merkezi nerede?

Saklıkent kayak merkezi, Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağı kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak kompleksidir.

Akdeniz`e ve Ekvator`a en yakın kayak tesislerinden birisi olan Saklıkent kayak merkezinde Aralık 10 – Nisan 10 arasında yaklaşık 120 gün kaliteli kayak imkanı vardır.

Özellikle Şubat sonu ve Mart aylarında " Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkan Saklıkent kayak merkezi, Ilıman iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en yüksek olduğu kayak merkezidir.

Güneşli gün sayısı sezon boyunca 50-60 günü bulur. Saklıkent kayak merkezinde Ortalama kar kalınlığı 100 – 200 cm olup, zirvede zaman zaman 4 mt.`yi bulur.

Saklıkent Kayak Merkezi'ne nasıl gidilir?

Peki, Saklıkent Kayak Merkezi'nin yolu nasıl? Konyaaltı Kaymakamlığı'nın sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor:

50 km’lik Antalya-Saklıkent yolunun 11. km’si (Antalya-Doyran köyü çıkışı) asfalttır. Şehir merkezinden tesise otobüs, taksi ya da otellerin servis araçlarıyla bir saatte ulaşılmaktadır.

2550 m. yükseklikteki Bubi Dağında, kayak alanları 2000-2400 m. yükseklikler arasındadır.

Hafta sonları Migros 5M önünden sabah 08:00 da kalkan kayak merkezi servisi akşam 16:00 da tekrar Migros 5M e misafirleri bırakmak üzere tesisten hareket ediyor. Servis ücretlidir.

Saklıkent Kayak Merkezi 2023 Telesiyej/T.Bar/Baby Lift Ücretleri

-5 ÇIKIŞ 300TL + 50 TL DEPOZİT

-10 ÇIKIŞ 500TL + 50 TL DEPOZİT

-25 ÇIKIŞ 1125 TL+ 50 TL DEPOZİT

-40 ÇIKIŞ 1600 TL +50 TL DEPOZİT

GİDİŞ GELİŞ YAYA 100 TL

GRUPLARA 80 TL

Saklıkent pistler ve telesiyej

Saklıkent kayak merkezinde Orman sınırının üzerinde olmasından dolayı, kayağa ve snowboarda yeni başlayanından profesyoneline kadar herkese keyifli kayak imkanı sağlayan pistlere sahiptir. Pistlerimiz Profosyonel, orta derece ve amatör kayakçı pisti olarak ayrılmıştır. Bir de günlük kullanım için gelen misaifrlerimiz için kızak pisti bulunur.

Saklıkent kayak merkezi liftleri

1.Karakaya Chairlift 1900-2400m 1400m 800p/h:

Bu Telesejimiz Saklıkentte bulunan en büyük lift olup toplam saatte 800 misafirimizi dağın zirvesine ulaştırma kapasitesindedir. Bu liftimiz Profosyonel kayakçıları pist başlangıç noktasına cıkarmakla beraber zirvede bulunan kafemizdeki eşsiz manzarayı izlemek isteyen ziyaretcilerimiz de telesej ile zirveye çıkabilirler.

2.Saklıbel Teleski (T/ Bar )1850-2000m 645m 200p/h

T Bar olarak adlandırdığımız Teleski, Snowboard ve Kayak yapan orta derece kayakçılarımızı pistin başına çıkarmak için kurulmuştur. Ortalama saatte 200 kayakçımızı pist zirvesine çıkarır.

3.Babylift 1850-m -1900m 100p/h

Bu Teleskimiz ise 2015 aralık ayında inşa edilmiş olup saatte 100 kayakçı kapasidesindedir. Daha çok kayak sporunu yeni öğrenen kayakçılarımıza hizmet vermektedir.

* 0-6 yas arası çocukların telesej kullanımı yapmaları yasaktır. Ailesi yanında olsa bile işletme kuralları gereğince Kabul edilememektedir.

Pistler

Saklıkent kayak merkezinde toplam dört adet pist ile kayak severlere hizmet veriyor:

(Kırmızı Pist) : Profosyonel kayakçılarımızın kullandığı bu piste ulaşım Karakaya telesej ile yapılmakta olup pist uzunluğu yaklaşık 4.000 metreden oluşur. Pist özelliği dağın zirvesinden başlayarak sert virajlar ve dik yokuşlar bulunur.

(Siyah Pist) : Bu pistimize ulaşım Karakaya telesej ile sağlanmakta olup ara istasyon diye adlandırdığımız yaklaşık zirvenin yarısından başlar. Toplam pist uzunluğu 1500 metre olup üst bölgesi kırmızı pist ile bağlantılıdır. Bu pistimiz virajsiz ama dik yamaç üzerine kurulmuştur.

(Mavi Pist): Orta derece kayakçılarin kullandığı pistimiz 1500 metre uzunluğunda olup, Kayak ve Snowbordcuların ayakta lift desteği alarak pist başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip ve genelde profosyonel piste geçmeden eğitim için kullanılır.

(Sarı Pist): Kayak ve Snowbord hocaları eşliğinde baby lift ile zirvesine ulaşılan bu pistimiz eğitim amaçlı olup yaklaşın 300 metre uzunluğundadır.

Kızak Pistleri : Kızak kaymak isteyen ziyaretçilerimiz için tasarlanmış olan bu pistimizde sadece tesisimizde kiralanan kızaklar ile girişe müsade edilir. Ziyaretçilerimizin kendi getirdiği kızaklar ile piste giriş yapması yasaktır.