Seger'den örnek toplumsal cinsiyet eşitliği uygulama raporu

Toplumda farkındalık oluşturma, işveren ve çalışan tarafında da yol haritası olma niteliğindeki rapor, kadının güçlenmesinin yöntemlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde adım adım tanımlıyor. Seger, Türkiye’de benzer iş hacmi ve çalışan sayısına sahip şirketler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarını raporladı.

Daha uygar ve üst medeniyet düzeyine çıkabilmenin en önemli göstergelerinden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını anlamak isteyen ya da bu konuya nereden başlayacaklarını bilemeyen şirketler ve tüm kamuoyu için kılavuz niteliği taşıyan "Seger Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örnek Uygulama Modeli" raporu yayınlandı.

Seger’in toplumsal cinsiyet eşitliği yolundaki ilk bebek adımlarından en zorlu parkurlara kadar ele aldığı ve bilgiyi paylaştığı bu raporda iç iletişimden başlayarak, kadın istihdamının artırılmasına yönelik uygulamalar, komiteler, eğitimler ve kadının güçlendirilmesi prensipleri (WEPs) imza süreci, UN Women & Global Compact gibi uluslararası platformlarla ilişkiler, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarıyla kadının güçlenmesi ve kadına şiddet alanındaki çalışmalar, örnek uygulamalar ve en önemlisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin Seger sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında nasıl ele alındığı ve bundan sonra nasıl devam edeceği yönünde bilgileri içeriyor.

Genel Müdür Tülin Tezer: “Tüm faaliyetlerimizi ‘Sesimiz Eşitliğimiz Komitesi’ adı altında topladık.

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, SEGER Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Raporu‘nun amacını, sürecini ve başladıkları 2010 yılından bu yana kurumundaki değişimi şöyle anlattı:

"Kurum içindeki eşitlik çalışmalarının sürdürülebilir ve ölçülebilir olması amacıyla Eşitlik Komitesi oluşturduk. Bu komite Seger’de eşitlik çalışmalarına dair eylem planlarının oluşturulması ve uygulanmasında ana koordinasyondan sorumlu oldu. Kadın ve erkek çalışanlardan oluşan komitemiz, raporumuzda yer alan Seger’in 12 maddelik “Eşitlik Politikasını“ hazırladı."

Sorunların çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz

Bu uygar vizyonun devam etmesi için Seger’in de kurulduğu günden bugüne daima kalıp yargılarından sıyrılmış eşitlikçi bir anlayışın yerleşmesi için çabalayan kurumlardan biri olduğuna değinen Tezer, “Şirketimiz özellikle 2010 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine (TCE) katkı sunmak amacıyla Türkiye’de farklı alanlardaki eşitsizliklerin saptanarak sorunların açığa çıkarılmasına ve çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalarda aktif rol oynuyor. Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşmasına destek olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler organize ediyor, projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda 2010 yılında kadın çalışan oranımız %13 iken yıllar içinde artırarak 2022 yılında bu oranı %25’e yükselttik. Önce WEPs (Women Empowerment Principles – Kadının Güçlenmesi Prensipleri)’i imzalamamız ve ardından Global Compact, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma grubunun altında yer alan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’na katılmamız, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi gözler önüne seren kilometre taşlarımız oldu” dedi.