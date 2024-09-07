Şehre yeni bir bakış

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

İstanbul’un büyüleyici manzarasına tanıklık eden, uluslararası mutfakların seçkin lezzetleriyle dolu yiyecek ve içecek menüsüyle damakları şenlendiren ve konuklarına unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşatan bir adrese konuk oluyoruz. DoubleTree by Hilton Istanbul Moda’nın 12’inci katında bulunan Hood Restoran Bar, güneşin batışını izlerken şehrin ışıkları altında akşam yemeğinin tadını çıkarmanızı sağlıyor ve şehrin büyüleyici ruhunu hissettiriyor.

Her anı özel kılan yapısıyla konuklarına unutulmaz bir deneyim vadederken keyifli sohbetler ve lezzetli yemeklerle dolu anlara davet eden mekan, etkinlikler ve özel günler için panoramik manzarasıyla çatı katı havuzunda misafirlerinizi ağırlama imkanı da sunuyor. Her çarşamba akşamı, Hood Restoran Bar, lezzetli mezeleri ve Türk Sanat Müziği’nin ezgileriyle geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla buluşturarak damaklara zengin bir lezzet şöleni sunuyor.

Aynı zamanda, her cuma ve cumartesi günleri, İstanbul’un büyüleyici manzarasına karşı DJ eşliğinde lounge müziğin tadını çıkararak rahatlatıcı ve enerjik melodilerin harmanlandığı buluşmalara davet ediyor. Lounge müziği ve yaz keyfini bir araya getiren deneyim, özel olarak hazırlanmış yaz kokteylleri, ferahlatıcı ve lezzetli içecek seçenekleriyle keyifli anlar yaratıyor.

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde, DoubleTree by Hilton İstanbul Moda ise otelin çatı katındaki havuzuyla da eşsiz bir atmosferde güneşin batışını izlerken serinleme imkanı sunuyor. Günün yorgunluğunu atmak ve özel lezzetleri tatmak için ajandanıza ekleyin ve yeni deneyimleri keşfedin.