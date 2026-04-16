Selim Bayraktar, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine yeniden katıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, kadrosundaki hareketlilikle yeniden gündeme geldi.

Dizide Çandarlı Halil Paşa karakterine hayat veren Selim Bayraktar’ın daha önce projeye veda ettiği biliniyordu. Ancak kulislere yansıyan son bilgi, seyircinin dikkatini yeniden bu isme çevirdi.

Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgi doğrultusunda Selim Bayraktar diziye yeniden dahil oluyor. Ancak bu dönüşün kalıcı bir geri katılım değil, tek bölümlük özel bir konuk oyunculuk şeklinde olacağı ifade edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Bayraktar, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine bir rüya sahnesiyle geri dönecek. Bu detay, karakterin hikâyeye doğrudan kaldığı yerden değil, anlatının dramatik akışı içinde özel bir sekansla yeniden bağlanacağını gösteriyor.

Selim Bayraktar’ın canlandırdığı Çandarlı Halil Paşa karakteri, dizinin takipçileri arasında en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Özellikle sezon finali sonrası ayrılığın ardından hikâyenin yönünün değiştiği yorumları yapılırken, oyuncunun kısa süreli de olsa dönüşü sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden merak konusu oldu. Ayrılığın ikinci sezon finali sonrasında gerçekleştiği de haberde yer aldı.