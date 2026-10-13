SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı.

MİRZA, LEYLA VE HÜMA AYNI EVDE

Mirza, Leyla ve Hüma’nın aynı evde birlikte kaldığının sinyallerini veren bu yeni sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.

'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...