'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Sevdan Bir Ateş, merakla beklenen 6’ncı bölümünden özel bir ön izleme sahnesini izleyiciyle buluşturdu. Yayınlanan sürpriz sahne, yeni bölümde yaşanacak kırılma noktalarına dair çarpıcı detaylar sunarken, dizinin takipçileri arasındaki heyecanı iyice tırmandırdı...
Elele Online
SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı.
MİRZA, LEYLA VE HÜMA AYNI EVDE
Mirza, Leyla ve Hüma’nın aynı evde birlikte kaldığının sinyallerini veren bu yeni sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.
'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...