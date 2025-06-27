Sezen Aksu'nun klibi, Google'ın yapay zeka aracı ‘Veo 3’ ile oluşturuldu!

Sezen Aksu’nun, uzun bir aradan sonra yayımladığı yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları’nın çıkış klibi Google Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı.

YAPAY ZEKALI KLİP

Son dönemde yapay zeka ile gerçekleştirdiği projelerle öne çıkan Öner S. Biberkökü yönetmeliğinde yapılan ve Sezen Aksu’nun Ozan Bayraşa ile birlikte seslendirdiği “Doğrucu” adlı şarkının video klibi, yapay zeka ve sanatın kesişiminde yer alan deneysel bir üretim süreciyle dikkat çekiyor.

Minik bir serçenin izinde başlayan bu görsel anlatı, hem Aksu'nun lakabına incelikli bir selam gönderiyor hem de klibin şiirsel tonunu ilk sahneden itibaren hissettiriyor.