13 yıl aradan sonra yeniden ''Sanem Çelik'' dedi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Derviş Zaim yıllar sonra Sanem Çelik'le filmi çekti

2001 yılında ‘Filler ve Çimen’ filminde birlikte çalışan usta yönetmen Derviş Zaim ve oyuncu Sanem Çelik, 13 yıl aradan sonra yeniden bir arada.

Zaim’in yönettiği ‘Balık’ın ilk fragmanı 24 Mart’ta yayımlanacak. Yapımcılığını Marathon Film’in üstlendiği ‘Balık’, insan doğa ilişkisi üzerine odaklanıyor. Bir balıkçının para hırsı yüzünden aşırı gaddar avlanma metotları denemesi sonunda kendine ve yakınlarına zarar vermesi filmin belkemiğini oluşturuyor. Başrollerini Bülent İnal ve Sanem Çelik’in yer aldığı filmde Gizem Akman, Myroslava Kostyeva, Nadi Güler, Zafer Altun, Rıza Sönmez, Nihal Türkdönmez, İpek Zeylan, Adnan Tunalı, Ömer Naci Topcu, Levent Uzunbilek, Coşkun Tamer, Melih Sezgin oyunculuklarıyla göz dolduruyor. Kültür Bakanlığı, Sarten AŞ, Nilüfer Belediyesi’nin ana destekleriyle gerçekleştirilen ‘Balık’, Derviş Zaim’in sekizinci filmi. Çekimler Bursa’da ve Bursa’ya bağlı Uluabat gölü kıyısındaki Gölyazı köyünde yapıldı. Ardından İstanbul sahnelerinin çekilmesiyle film tamamlandı. ‘Balık’ filminin görüntü yönetmenliğini Taner Tokgöz, sanat yönetmenliğini Natali Yeres, uygulayıcı yapımcılığını ise Emre Oskay üstleniyorlar. Filme, İstanbul Productions uygulayıcı yapım firması olarak katkıda bulunuyor.