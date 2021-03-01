2021 Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve TV alanındaki en prestijli ödüllerden olan Altın Küre, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

İngiliz kraliyet ailesi Hollywood'un en büyük televizyon ve film gecesine dizi kategorisinde dört dalda aldığı ödüllerle damgasını vurdu. “The Crown”, en iyi TV dizisi dalında Altın Küre'yi evine götürdü, ayrıca Prenses Diana ve Prens Charles'ı canlandıran Emma Corrin ve Josh O'Connor'a da ilk Altın Kürelerini kazandırdı.

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42 aday ve 10 galibiyetle yarışmaya yön veren hit dizinin arkasındaki yayıncı Netflix, başka bir yapımı olan The Queen's Gambit ile de ödülleri aldı. En iyi mini dizi kategorisinde ödülü alırken, bu kategorideki en iyi oyuncu ödülü ise dizinin başrolü Anya Taylor-Joy'un oldu.

Amazon’un "Borat Subsequent Moviefilm" müzikal veya komedi dalında en iyi film ödülünü kazandı ve Sacha Baron Cohen, filmdeki başrolü için kategorideki en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Önemli gecede, "Nomadland" drama dalında en iyi film seçilirken yönetmen ve yapımcı Chloé Zhao tarih yazdı. En iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın ve ilk siyahi kadın oldu. Diğer kazananlar arasında "The United States vs. Billie Holiday" filmindeki aktris Andra Day ve "Ma Rainey’s Black Bottom" için aynı kategorideki aktör Chadwick Boseman yer alıyor.

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"Schitt's Creek" en iyi TV komedisi seçildi ve yıldız Catherine O'Hara'ya da bir zafer kazandırdı. Daniel Kaluuya, Jane Fonda, John Boyega, Jodie Foster, Rosamund Pike, Jason Sudeikis ve Mark Ruffalo da kazananlar arasındaydı.

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HFPA’nın ilk online showu olan 78. Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu Tina Fey ve Amy Poehler yaptı. Aynı anda hem New York'dan hem de Los Angeles'dan canlı yayınlanan ödül törenini New York'da Fey, Los Angeles'da ise Pohler sundu. Kazanan adaylar ise online bir şekilde bağlanarak törene katıldılar.

İşte 78. Altın Küre Ödülü’nün kazananları:

En İyi Film (Drama)- Nomadland

En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)- Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)- Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)- Rosamund Pike (I Care A Lot)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)- Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Jodie Foster (The Mauritanian)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu- Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En İyi Yönetmen- Chloé Zhao (Nomadland)

En İyi Senaryo- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

En İyi Animasyon- Soul

Yabancı Dilde En İyi Film- Minari

En İyi Orijinal Müzik- Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor (Soul)

En İyi Film Müziği- The Life Ahead [Io Si (Seen)]

En İyi Dizi (Drama)- The Crown

En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi) - Schitt’s Creek

En İyi Televizyon Filmi ya da Dizisi - The Queen’s Gambit

En İyi Kadın Oyuncu (Televizyon Filmi ya da Dizisi) - Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

En İyi Erkek Oyuncu (Televizyon Filmi ya da Dizisi) - Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

En İyi Kadın Oyuncu (Televizyon, Drama) - Emma Corrin (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (Televizyon, Drama) - Josh O’Connor (The Crown)

En İyi Kadın Oyuncu (Televizyon, Müzikal ya da Komedi) - Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

En İyi Erkek Oyuncu (Televizyon, Müzikal ya da Komedi) - Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Televizyon) - Gillian Anderson (The Crown)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Televizyon) - John Boyega (Small Axe)

Cecil B. deMille Ödülü - Jane Fonda

Carol Burnett Ödülü - Norman Lear

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