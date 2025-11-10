5 yıl sonra geri dönüyor: Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu çekilecek

Netflix'in yayınlandığı 2020 yılından itibaren büyük yankı uyandırarak kısa sürede "kült dizi" mertebesine yükselen yerli yapımı "Bir Başkadır", izleyicilerin merakla beklediği haberle, 5 yıl aradan sonra yeniden sete dönmeye hazırlanııyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezonda da ilk sezondan tanıdık, güçlü bir oyuncu kadrosunun, aralarında Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer gibi yetenekli isimlerin bulunduğu kadronun yer alacağı konuşuluyor.

İlk sezonunda İstanbul'un farklı sosyal sınıflarından gelen insanların kesişen hayatlarını, özellikle Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem karakterinin derinliği üzerinden işleyen dizinin, Aralık ayının ortasında çekimlere başlaması ve yoğun bir çalışma temposuyla Ocak ayının ortasında tamamlanması planlanıyor, bu da yeni bölümlerin 2026'nın ilk aylarında izleyiciyle buluşabileceği beklentisini güçlendiriyor.