ABİ dizisi ne zaman başlıyor? ABİ dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu ile son dönemin popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun bir araya gelmesi, diziyi şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasına taşıdı.

A.B.İ. Dizisi Detayları

Başroller: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu

Kanal: ATV

Yapım Şirketi: OGM Pictures

ABİ dizisi ne zaman başlıyor?

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı, 2025 sezonunun iddialı projesi ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisinin kesin yayın tarihi, yapım süreci tamamlanmak üzere olmasına rağmen henüz ATV tarafından resmi olarak duyurulmadı.

ABİ dizisi konusu ne?

Hikâye, uzun süre ailesinden ayrı bir yaşam sürdüren bir cerrahın memleketine dönmesiyle şekilleniyor. Bu dönüş, yıllardır konuşulmayan meseleleri yeniden gündeme getirirken aile bireylerinin de birbirleriyle yüzleşmesine zemin hazırlıyor.

ABİ dizisi oyuncuları