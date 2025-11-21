ABİ dizisi ne zaman başlıyor? ABİ dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
2025 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve açılımı "Aile Bir İmtihandır" olan A.B.İ. dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırıyor. Peki ABİ dizisi ne zaman başlıyor? ABİ dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Özge Çolak
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu ile son dönemin popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun bir araya gelmesi, diziyi şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasına taşıdı.
A.B.İ. Dizisi Detayları
Başroller: Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu
Kanal: ATV
Yapım Şirketi: OGM Pictures
ABİ dizisi ne zaman başlıyor?
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı, 2025 sezonunun iddialı projesi ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisinin kesin yayın tarihi, yapım süreci tamamlanmak üzere olmasına rağmen henüz ATV tarafından resmi olarak duyurulmadı.
ABİ dizisi konusu ne?
Hikâye, uzun süre ailesinden ayrı bir yaşam sürdüren bir cerrahın memleketine dönmesiyle şekilleniyor. Bu dönüş, yıllardır konuşulmayan meseleleri yeniden gündeme getirirken aile bireylerinin de birbirleriyle yüzleşmesine zemin hazırlıyor.
ABİ dizisi oyuncuları
- Kenan İmirzalıoğlu — Cerrah Doğan karakteri
- Afra Saraçoğlu — Avukat Çağla karakteri
- Diren Polatoğulları — Behram Sancar karakteri
- Sinan Tuzcu — Sinan Hancıoğlu karakteri
- Asude Kelebek — Melek (Doğan'ın kardeşi) karakteri
- Tarık Papuççuoğlu — Tahir Hancıoğlu (Doğan'ın babası) karakteri
- Nihal Koldaş — Saadet Hancıoğlu (Doğan'ın annesi) karakteri
- Yaren Yapıcı —