'Adsız Aşıklar' dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Adsız Aşıklar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Umut Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran'ın kaleme aldığı Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın yayın tarihi belli oldu. Dört yıl aradan sonra "Kral Kaybederse" dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Halit Ergenç'in yer aldığı dizi 16 Ocak'ta yayında olacak.

Adsız Aşıklar oyuncuları

Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrolünde yer aldığı Adsız Aşıklar dizisinde Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu ve Seda Akman da rol alıyor.

Adsız Aşıklar konusu

Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır.

Adsız Aşıklar fragman