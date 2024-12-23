'Adsız Aşıklar' dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Adsız Aşıklar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Halit Ergenç'in başrolü Funda Eryiğit ile paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın İlk fargmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. İşte Adsız Aşıklar dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...
Özge Çolak
Umut Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran'ın kaleme aldığı Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Adsız Aşıklar'ın yayın tarihi belli oldu. Dört yıl aradan sonra "Kral Kaybederse" dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Halit Ergenç'in yer aldığı dizi 16 Ocak'ta yayında olacak.
Adsız Aşıklar oyuncuları
Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrolünde yer aldığı Adsız Aşıklar dizisinde Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu ve Seda Akman da rol alıyor.
Adsız Aşıklar konusu
Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır.