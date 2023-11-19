Atv'de yayınlanan, başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı “Aldatmak” dizisinde bir yeni ayrılık daha yaşanacak.

Selin Kahraman diziden ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Vahide Perçin’in başrolünü oynadığı Tims&B imzalı dizide sezon başında Aras Aydın ekibe veda etmişti. Dizide yeni ayrılıklar da yaşanacak. O isimlerden biri de güzel oyuncu Selin Kahraman… Sevilen dizide Zeliş rolüne hayat veren Kahraman’ın senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi. Öte yandan “Aldatmak” dizisinde yeni bir ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi.