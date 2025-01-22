American Primeval dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındıran American Primeval, 9 Ocak tarihinde Netflix'te yayınlandı. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Diziyi izlemek isteyenler önden araştırma yapıyor. İşte American Primeval dizisi konusu ne, oyuncuları ve fragmanı...

American Primeval dizisi konusu ne?

Netflix’te yer alan bilgilere göre dizinin özeti şu şekilde:

Burası Amerika… Sene 1857. Her şey altüst olmuş, dört bir yanı acı sarmış, masumiyet ve sükûnet; nefret ve korkuya karşı verdiği savaşı kaybetmek üzere. Barış yanlıları giderek daralan bir azınlıktan ibaret kalmış ve içlerinden çok azı fazilet sahibi. Merhamet sahibi olanlarsa daha da az. Bu acımasız topraklarda güvenli bir sığınak yok ve herkesin tek amacı hayatta kalmak. AMERICAN PRIMEVAL, kadınların ve erkeklerin bu toprakların hâkimi olmak için savaşıp can verdiği bir dönemde kültürler, dinler ve topluluklar arasında yaşanan şiddetli çatışmaların çarpıcı bir şekilde aktarıldığı, yetişkin izleyicilere yönelik kurgusal bir dizi.

American Primeval dizisi oyuncu kadrosu



Taylor Kitsch (Isaac),

Betty Gilpin (Sara Rowell),

Dane DeHaan (Jacob Pratt),

Saura Lightfoot-Leon (Abish Pratt),

Derek Hinkey (Kızıl Tüy),

Joe Tippett (James Wolsey),

Jai Courtney (Virgil Cutter),

Preston Mota (Devin Rowell),

Shawnee Pourier (İkiz Ay),

Shea Whigham (Jim Bridger)

Konuk Oyuncular: Kim Coates (Brigham Young), Lucas Neff (Yüzbaşı Dellinger), Kyle Davis (Tilly), Tokala Black Elk (Buffalo Run), Nick Hargrove (Cottrell), Irene Bedard (Kış Kuşu), Nanabah Grace (Kuttaambo’i), Alex Breaux (Canavar Bill Hickman), Dominic Bogart (Cook), Alex Fine (Gant), Kip Weeks (Pepper), Jeremiah Bitsui (Gri Tilki)

American Primeval dizisi fragmanı