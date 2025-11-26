Arafta dizisi hangi kanalda, hangi gün? Arafta dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rüzgarlı Tepe ve Kan Çiçekleri’nin yaratıcıları ile son dönemin çıkış yapan dizisi Kuma’ın ekibinin bir araya gelerek çektiği yeni dizi Arafta'nın başrollerini İlsu Demirci (Mercan) ile Emin Günenç (Ateş) paylaşıyor. Arafta dizisinin yönetmenliğini ise Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı üstleniyor.

Arafta dizisi hangi kanalda, hangi gün?

Arafta dizisi, "İntikam ile aşk arasında sıkışmış iki kalbin hikayesi" sloganıyla çekildi ve ilk üç bölümü YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Dizi, ilk bölümü yayınlandıktan kısa bir süre sonra gündemde yerini alarak 3 milyon izlenmeyi geçme başarısı gösterdi. Bu başarılı başlangıcın ardından, İlsu Demirci ve Emin Günenç'in başrollerini paylaştığı Arafta dizisi yakında Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

ARAFTA DİZİ ÖZETİ

Kaderin Bağladığı

İki kalp. Bir seçim. Aşk mı kazanır, intikam mı?

Türkiye’nin büyüleyici manzaraları fonunda Arafta, öfkenin ateşiyle aşkın sessiz çağrısının çarpıştığı bir hikâyeyi anlatır. Geçmişinin yaralarıyla yüzleşen Ateş, hesap sormak için geri döndüğünde bütün dengeler değişir. Mercan ise kaderin sürüklediği bu dünyada kalbini korumaya çalışırken, güven ve şüphe arasında ince bir çizgide yürür. Gölgelere saklanan sırlar, susulan sözler ve yakıcı bir çekim… Arafta, her adımda “kalp mi, gurur mu?” sorusunu yeniden sorduran, tutku ve hesaplaşmanın büyüyen gerilimi.

Arafta dizisi oyuncu kadrosu

lsu Demirci — Mercan Yıldırım

Emin Günenç — Ateş Karahan

Kaan Arkat — Nezir Keseroğlu

Ezgi Dalgıç — Aslı Taner

Pervin Mert — Müzeyyen Taner

Erol Yavan — Haydar Yıldırım

Işıl Mete — Nermin Yıldırım

Fırat Kaya — Murat Yıldırım