Arka Sokaklar 9. sezona başlıyor

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Tam 9 sene önce hayatımıza giren “Arka Sokaklar” dizisi, bu sezon yenilenen oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayeleriyle ekranda...

Oyuncu kadrosunu bu sezon büyük oranda değiştiren 'Arka Sokaklar' dizisi yeni sezonu 12 Eylül Cuma akşamı saat 20.00′de açıyor. Kanal D'nin ekran klasiği haline gelen dizisi 'Arka Sokaklar' yeni sezonda kadrosuna Rıza Baba'nın ekibinde yer alacak olan Müge Boz, Can Nergis ve Berik Kaya'yı katmıştı. Diziye katılan Seda Kement, Esin Karakaya, Efe Aydın, Balım Gaye Bayrak ve Tolga Yavuz ise ekibe yeni katılan isimlerin yakınlarını canlandıracak.