As You Stood By dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kore dizisi As You Stood By 7 Kasım tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Hideo Okuda‘nın büyük beğeni toplayan romanı “Naomi and Kanako“dan uyarlanan , 8 bölümden oluşan Netflix dizisi As You Stood By izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizinin Rotten Tomatoes puanı %80.

As You Stood By dizisi konusu ne?

Dizi, hayatta kalmak için “öldür ya da öl” gerçeğiyle yüzleşen iki kadının, verdikleri ölümcül kararın ardından kaderin acımasız oyununa yakalanışını takip ediyor. Hideo Okuda’nın romanından uyarlanan yapım, suç, vicdan ve dostluk sınırlarını zorlayan bir gerilim sunuyor.

Oyuncu Kadrosu

Jeon So-nee

Lee You-mi



Jang Seung-jo



Lee Mu-saeng

As You Stood By fragman