As You Stood By dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Hideo Okuda‘nın büyük beğeni toplayan romanı “Naomi and Kanako“dan uyarlanan , 8 bölümden oluşan Netflix dizisi As You Stood By izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki As You Stood By dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Özge Çolak
Kore dizisi As You Stood By 7 Kasım tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Hideo Okuda‘nın büyük beğeni toplayan romanı “Naomi and Kanako“dan uyarlanan , 8 bölümden oluşan Netflix dizisi As You Stood By izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizinin Rotten Tomatoes puanı %80.
As You Stood By dizisi konusu ne?
Dizi, hayatta kalmak için “öldür ya da öl” gerçeğiyle yüzleşen iki kadının, verdikleri ölümcül kararın ardından kaderin acımasız oyununa yakalanışını takip ediyor. Hideo Okuda’nın romanından uyarlanan yapım, suç, vicdan ve dostluk sınırlarını zorlayan bir gerilim sunuyor.
Oyuncu Kadrosu
Jeon So-nee
Lee You-mi
Jang Seung-jo
Lee Mu-saeng
As You Stood By fragman