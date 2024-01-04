Aşka Düşman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman bugün başlıyor

TV8 ekranlarında yeni bir dizi yolculuğu başlıyor. Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu Aşka Düşman dizisinin ilk bölümü bugün saat 20.00'de TV8 kanalında yayımlanacak.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar'la imkansız bir aşka yelken açacak.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TV8'in yeni dizis Aşka Düşman dizisinin çekimleri Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar gibi yerlerde gerçekleştirildi

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nazan Kesal (Bahriye)

Cem Yiğit Üzümoğlu (Doktor Uygar)

Buse Meral (İnci Neva)

Ebru Aykaç (Neriman)

Merve Nur (Mahur)

Bedia Ener (İsmet)

Barış Aytaç (Kenan)

Esra Ruşan (Feraset)

Bihter Dinçel (Savcı)

Sermet Yeşil

Lavinya Ünlüer

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ FRAGMANI