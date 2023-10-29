Atatürk filmi oyuncuları: Kim kimi canlandırıyor?

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in çektiği, Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Atatürk filmi bu akşam ilk kez FOX ekranlarında izleyici ile buluştu. İşte Atatürk filmi ile ilgili özet bilgiler:

ATATÜRK FİLMİ KONUSU

Filmde Atatürk’ün çocukluk yıllarından, bir milletin umudu olmasına doğru uzanan hikayesi anlatılıyor. Lanistar Media imzalı yapım; Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda televizyona özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

ATATÜRK'Ü KİM CANLANDIRIYOR? ATATÜRK FİLMİ OYUNCU KADROSU

‘Atatürk’ filminin yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu, Cengiz Çağatay üstleniyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Diğer karakterler ise şöyle:

Songül Öden- Zübeyde Hanım,

Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi,

Sarp Akkaya- Enver Paşa,

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy,

Esra Bilgiç - Madam Corinne,

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar,

Beran Kotan - Ömer Naci,

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

ATATÜRK FİLM YAYIN TAKVİMİ: NE ZAMAN SİNEMALARDA OLACAK?

‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle:

-29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX

-3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda

-5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda

-Yaz 2024, Her iki film FOX ekranlarında