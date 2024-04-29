Baby Reindeer adlı diziyi izlerken fark etti! Hayatının kabusu dizi yapılmıştı!

Avukat Laura Wray, DailyMail yazarlarından Ian Gallagher ve Ashlie McCanally’e son günlerin popular Netflix dizisi ile kendi hayatı arasındaki bağlantıyı anlattı. Baby Reindeer adlı dizide avukat olduğunu söyleyen Martha adlı karakterin bir kafede çalışan bir komedyen adama olan saplantılı ‘stalker’lık hikayesi işleniyor. Laura Wray adlı kadın, diziyi izlemeye başladığında enteresan bir şey fark etti. Wray, Martha adlı karakterin, şu an hayatta olmayan eşinin ve kendisinin hayatını zindana çeviren kişi olduğunu anladı. Söz konusu kişinin adı açıklanmadığından size bu hikayeyi isim vermeden anlatacağız.

ÖLÜMLE TEHDİT VE ARKASI KESİLMEYEN TAKİP

Laura’nın bahsettiği kişi, kısa bir süre için Laura’nın avukatlık ofisinde çalışan biri. Deneme süresi boyunca ofiste herkesle sorun yaşayıp herkesi tehdit ettiğini belirttiği kişiyi Laura kısa sürede işten çıkarır. Fakat bu kişi olayı saplantı haline getirir, önce Laura’nın o dönem hayatta olan milletvekili eşini rahatsız etmeye başlar, öyle ki olay ölümle tehdide kadar büyür.

Sonrasında Laura Wray bir dönem işiyle ilgili üniversitede bir ders almaya başlar. Üniversiteye her gittiğinde bu kişi karşısındadır. Olayı üniversite yönetimine anlatır, yönetim başta durumu önemsemez ama sonrasında Laura Wray’den özür diler.

LAURA’NIN ENGELLİ ÇOCUĞUNU HEDEF ALDI

Bir sonraki adımda ise bu kişi, Laura Wray’in işitme ve konuşma engelli çocuğunu hedef alır. Laura’nın çocuğunu dövdüğünü söyleyerek yetkililere şikayette bulunur ve eve görevlilerin gelip hem çocuğu hem aile bireylerini huzursuz eder. Sonrasında ise Laura Wray nihayet uzaklaştırma kararı alır.

DİZİNİN YARATICISININ BAŞINDAN GEÇEN GERÇEK HİKAYE

Dizide anlatılan hikayede bahsi geçen Martha karakterinin ayrıca dizinin yaratıcısı Richard Gadd’ın gerçek hayatta karşılaştığı kişi olduğunu anlatmakta fayda var. Laura Wray’in de bahsettiği kişi ile Richard Gadd’ın işlediği kişi aynı kişiler. Richard Gadd, kendisine uzun süre boyunca saplantılı biçimde yanaşmaya çalışan bu kişinin hikayesini milyonların izlediği bir dizi haline getirmeye karar verir. Kadının Richard Gadd’ın anlattığı kişi olmadığını iddia ettiğini de belirtelim. Fakat Richard Gadd’ın elinde 4 buçuk yıl süresince o kişi tarafından gönderilmiş 41.071 adet e-posta, 744 tweet, 106 sayfa mektup ve 350 saat uzunluğunda sesli mesaj yer aldığını söylemek lazım.

Ayrıca bahsi geçen kişinin saplantı yaptığı başka kişilerin de olduğu konuşulup yazılıyor. Dizide bir sahnede Martha hakkında internette araştırma yapan karakterin, Martha’nın başkalarını rahatsız ettiğine dair haber kesitlerine denk gelmesi de işlendi.