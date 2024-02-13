'Bahar: Uyanmaya hazır mısın?' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar' bugün başlıyor

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı, 'Bahar: Uyanmaya hazır mısın?' dizisi Show Tv ekranlarında bugün izleyici ile buluşuyor. İşte Bahar dizisi konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Bahar dizisi konusu

Dizinin hikayesi şöyle:

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar dizisi oyuncuları ve karakterleri

Dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

- Bahar (Demet Evgar), yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışan Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak.

- Evren (Buğra Gülsoy), Timur’un hem doktor olarak rakibi hem de Bahar’ı geri kazanmak istediğinde karşısına çıkan en büyük engeli olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

- Timur (Mehmet Yılmaz Ak) eşi Bahar'a (Demet Evgar) hastalığı nedeniyle başka bir yüzünü gösterecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) Timur'un en büyük rakibi olacak.

BAHAR 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

Bahar dizisi fragmanı

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