Başka Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

ATV, Başka Bir Gün dizisi ile yeni bir ekran macerasına başlıyor. BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Başka Bir Gün yayın tarihi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi belli oldu. Başka Bir Gün, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Başka Bir Gün konusu

Dizi, avukat Nehir’in hayatında yaşadığı büyük değişim ve mücadelesini konu alıyor. Doğum iznindeyken eşi Serdar’ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, Nehir’in hem üç çocuğuyla ayakta kalma hem de eşini bulma çabasını izleyiciye sunuyor. Dram ve gerilimin bir arada yaşanacağı dizi, aile dayanışmasının ve güçlü bir kadının azminin altını çiziyor.

Başka Bir Gün oyuncuları

Dizi kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturuyor.