Beş Kardeş'te şok ayrılık!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği 'Beş Kardeş' dizisinden ayrılık haberi geldi. Dizinin başrol oyuncularından Melisa Sözen diziden ayrıldı.

Ay Yapım'ın yapımcısı olduğu ve kadrosunda; Serkan Keskin, Fatih Artman, Osman Sonant, Nihal Yalçın, Serdar Orçin, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümlerinde Melisa Sözen yer almayacak.



Yayın hayatına 16 Şubat'ta başlayan ve 5. bölümden sonra ekran macerasına ara veren 'Beş Kardeş' yeni bölümleriyle Haziran'da yeniden Kanal D ekranlarda olacak.