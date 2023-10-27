Bodies dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bodies filmine dair merak edilenler
Polisiye sevenlerin hayal gücünü zorlayan Bodies dizisi 19 Ekim'de Netflix'te seyircisiyle buluştu. Bodies dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Paul Tomalin imzası taşıyan ve Si Spencer'ın çizgi romanından uyarlanan Bodies, kısmen bilim kurgu, kısmen cinayet gizemi, kısmen dönem draması ve kısmen polisiye dizisi. 19 Ekim'de Netflix'te seyircisiyle buluştu.
Bodies dizisinin konusu ne?
Bodies dizisinin konusu şöyle:
Londra sokaklarında bir ceset ortaya çıktığında, olay üzerinde çalışan dedektif için her şey olağan görünmektedir. Ancak dedektifin haberi olmadan, aynı kurban zamanın üç farklı noktasında daha ortaya çıkar: 1890'da, Viktorya döneminde; 1941'de, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki en karanlık günlerinde; ve 30 yıl sonra gelecekte. Soruşturmalar birleştikçe, Londra'yı tehdit eden uğursuz bir komplo ortaya çıkar.
Bodies dizisinin oyuncuları
Dizide Amaka Okafor, Emmy adayı Shira Haas, Olivier Ödülü sahibi Kyle Soller ve SAG Ödülü sahibi Stephen Graham yer alıyor.
BODIES DİZİSİ KÜNYESİ
Yıl:2023
Sezon:1
Bölüm: 8
Yaratıcılar: Paul Tomalin