Bugün hangi diziler var? 1 Aralık Pazartesi TV yayın akışı

Televizyonseverler için 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamının prime-time kuşağında yer alan dizi, film ve programlar belli oldu. Pazartesi akşamı, ulusal kanallar dram, komedi, sinema ve yarışma gibi farklı türlerde iddialı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte 1 Aralık Pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? 1 Aralık Pazartesi TV yayın akışı
Özge Çolak

Özge Çolak

Pazartesi günleri genelde güçlü dram dizileri ve popüler yarışmaların rekabetine sahne oluyor. Bugün, 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında yayınlanacak olan ve en çok ilgi çeken dizi ve programların prime-time (ana yayın) kuşağı listesi aşağıda:

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Uzak Şehir 

00.15 Eşref Rüya

03.00 Siyah Beyaz Aşk 

05.00 Üç Kız Kardeş 

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çılgın Zengin Asyalılar

22:30 Çılgın Zengin Asyalılar

00:45 Açlık Oyunları Alaycı Kuş 2

03.00 Açlık Oyunları Alaycı Kuş 2

05.00 Söz

SHOW YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Kızılcık Şerbeti

02.45 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Dilberay- Yerli sinema 

22.50 Kuruluş Orhan

01.50 Gözleri Karadeniz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Cennetin Çocukları 

00.15 Taşacak Bu Deniz 

03.00 Kasaba Doktoru 

NOW YAYIN AKIŞI

20.00 Kıskanmak

23.00 Halef Köklerin Çağrısı


 