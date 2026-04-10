Bugün hangi diziler var? 10 Nisan 2026 TV yayın akışı (ATV, Kanal D, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8)

10 Nisan 2026 Cuma akşamı televizyon ekranları, hem köklü yapımların yeni bölümleri hem de taze projelerin rekabetiyle oldukça hareketli. Özellikle reyting listelerinin üst sıralarını zorlayan dizilerin karşı karşıya geldiği bu akşam, izleyiciler için zengin bir menü sunuluyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09.30 Delikanlı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm)

00:15 Gece Hattı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00:15 Uzak Şehir

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan (21. bölüm)

00:20 A.B.İ

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz (yeni bölüm)

00:15 Cennetin Çocukları

NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

22:45 Doktor: Başka Hayatta

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Ada Günlüğü

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm