Futbol tutkusundan Hollywood yıldızlığına: Jenna Ortega’nın dönüm noktası
Oyunculuğu bırakıp futbola yönelmenin eşiğinden dönen Jenna Ortega, bugün Hollywood’un en popüler isimlerinden biri. Reddedilmelerle dolu bir dönemi geride bırakan genç yıldız, şimdilerde yönetmenlik ve yazarlık hedefleriyle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ortega, katıldığı podcast programında kariyer yolculuğun detaylarını paylaştı.
Bugün dünya çapında tanınan 23 yaşındaki Jenna Ortega, kariyerinin henüz başındayken her şeyi geride bırakmaya sadece bir adım uzaklıktaydı. Hollywood’un en çok aranan yeteneklerinden biri haline gelmeden önce yaşadığı bu içsel çatışma, aslında bir sonun değil, çok daha görkemli bir başlangıcın habercisiydi.
Jenna Ortega’nın sektörel kimliği, Disney Channel’daki Stuck in the Middle dizisiyle şekillenmişti. Ancak bu dönemin sona ermesiyle birlikte genç oyuncu, profesyonel bir çıkmazın içine düştü. Çocuk yıldız imajından sıyrılıp yetişkin rollerine geçiş yapmak, beklediğinden çok daha sancılı oldu. Yaklaşık iki yıl boyunca girdiği seçmelerden olumsuz yanıt alması, Ortega’yı kendi kariyerini ve kimliğini sorgulamaya itmişti.
“BIRAKMAK İÇİN UYGUN BİR ZAMANMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYORDU”
Cast direktörlerinin onu ya hiç tanımaması ya da sadece 'Disney kızı' olarak kodlaması, Ortega’da her şeye sıfırdan başlama zorunluluğu hissi yarattı. Tam da o dönemde liseye başlıyor olması, ergenlik sancılarıyla birleşince oyunculuk serüveninin yolun sonuna geldiği fikrini güçlendirdi.
O günleri Kid Cudi’nin 8 Nisan’da yayınlanan Big Bro With Kid Cudi isimli podcast bölümünde şu sözlerle ifade ediyor:
"Gençken bir çocuk dizisinden çıkmıştım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi kanıtlamam ve kim olduğumu bilmeyen tüm bu yeni cast direktörleriyle tanışmam gerekiyordu. Bırakmak için uygun bir zamanmış gibi hissettiriyordu."
OYUNCULUĞU BIRAKMA KARARI VE FUTBOL SEVGİSİ
Sektörden uzaklaşmayı ciddi şekilde düşünen Ortega, odağını çocukluk tutkusu olan futbol sahalarına çevirmeyi planladı. Hatta profesyonel ekibiyle bu kararı aylarca tartıştı. Oyunculuğun getirdiği yoğun iş temposu ve sosyal hayattan kopuş, futbolun sunduğu disiplin ve fiziksel özgürlükle kıyaslandığında, sektörden ayrılmak kaçınılmaz bir son gibi görünüyordu.
"YOU" DİZİSİ VE YENİDEN DOĞUŞ
Tam bu belirsizlik aşamasında gelen bir teklif, her şeyi değiştirdi: Netflix’in popüler dizisi You'nun ikinci sezonundaki Ellie Alves rolü. Bu set deneyimi, Ortega için sadece bir iş değil, oyunculuğa olan tutkusunun yeniden alevlendiği bir dönüm noktası oldu:
"Liseye başlıyordum ve bu 'iyi bir gidişattı' gibi bir durumdu. Sonra ekibimle birkaç ay boyunca bu konuyu (bırakmayı) konuştuk ve sanırım sonra 'You' dizisi için seçildim. O sete gittim, orayı çok sevdim ve harika vakit geçirdim. Sonra düşündüm ki, 'Hayır, imkanı yok. Bunu bırakmamın hiçbir yolu yok.'"
Bu kararlı dönüşten sonra kariyer ivmesi hızla yükseldi. X, Yes Day, The Fallout ve Scream 5 gibi farklı türdeki projelerle yeteneğini kanıtlayan Ortega, Tim Burton imzalı Wednesday ile adını tüm dünyaya duyurdu.