Futbol tutkusundan Hollywood yıldızlığına: Jenna Ortega’nın dönüm noktası

"YOU" DİZİSİ VE YENİDEN DOĞUŞ



Tam bu belirsizlik aşamasında gelen bir teklif, her şeyi değiştirdi: Netflix’in popüler dizisi You'nun ikinci sezonundaki Ellie Alves rolü. Bu set deneyimi, Ortega için sadece bir iş değil, oyunculuğa olan tutkusunun yeniden alevlendiği bir dönüm noktası oldu:



"Liseye başlıyordum ve bu 'iyi bir gidişattı' gibi bir durumdu. Sonra ekibimle birkaç ay boyunca bu konuyu (bırakmayı) konuştuk ve sanırım sonra 'You' dizisi için seçildim. O sete gittim, orayı çok sevdim ve harika vakit geçirdim. Sonra düşündüm ki, 'Hayır, imkanı yok. Bunu bırakmamın hiçbir yolu yok.'"



Bu kararlı dönüşten sonra kariyer ivmesi hızla yükseldi. X, Yes Day, The Fallout ve Scream 5 gibi farklı türdeki projelerle yeteneğini kanıtlayan Ortega, Tim Burton imzalı Wednesday ile adını tüm dünyaya duyurdu.