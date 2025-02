Buried Hearts dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Jin Chang Gyu'nun yaptığı , senaryosunu Lee Myung Hee'nin yazdığı Buried Hearts, 21 Şubat'ta yayımlandı. 16 bölümden oluşan yeni Kore dizisi Buried Hearts, Nielsen Korea verilerine göre ilk bölümünde ortalama yüzde 6.1’lik ulusal izlenme oranı elde etti.

Buried Hearts konusu

Dizi, hayatta kalmak için 2 trilyon won değerindeki siyasi rüşvet fonlarını hackleyen bir adamı ve kendisinin hacklendiğini bilmeden o kişiyi öldürerek parasını sonsuza kadar kaybeden bir adamın hikayesini anlatıyor. Fonları hackleyen adam öldürüldükten sonra hafızasını kaybetmiş bir şekilde yeniden hayata döner. Böylece kovalamaca yeniden başlar.

Buried Hearts oyuncuları

Park Hyung Sik dizide, Daesan Group'un başkanının sekreterlik ofisindeki dış ilişkiler şefi Seo Dong Ju'yu canlandırıyor. Dışarıdan sadece şirketin çıkarları için yaşıyor gibi görünmektedir. Ama aslında gizlice şirketi ele geçirmek için uygun bir anı beklemektedir. Son derece titiz ve hırslı bir insandır.

Heo Joon Ho dizide, gerçek gücü elinde tutan Yeom Jang Seon'u canlandırıyor. Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı ve şu anda bir hukuk fakültesinde seçkin bir profesördür. Perdenin arkasındaki asıl kral odur.

Yeom Jang Seon, parayı istediği gibi kullandığında sonsuz bir güç duyarak eğlenen ve hayatta kalmanın tek yolunun etrafındaki herkesi kukla gibi kontrol etmek olduğuna inanan bir karakteri canlandırıyor.

Diğer Oyuncular

Woo Hyun / Cha Gang Cheon

Lee Hae Young / Heo Il Do Yoon

Sang Hyeon / Heo Tae Yun

Hong Soo Hyun / Cha Guk Hui

Ha Soo Ho / Kim Do Su

Do Ji Won / Ji Yeong Su

Cha Woo Min / Ji Seon U

Seo Gyung Hwa / Kong Jong Ja

Lee Seon Hee / Hyun Ja Ok

Song Jin Woo / Do Jae Pil

Buried Hearts fragman