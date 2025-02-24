Buried Hearts dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Merakla beklenen yeni Kore dizisi “Buried Hearts” 21 Şubat'ta yayımlandı. Diziyi seyretmek isteyenler "Buried Hearts dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Diziye yakından bakalım...
Elele Online
Yönetmenliğini Jin Chang Gyu'nun yaptığı , senaryosunu Lee Myung Hee'nin yazdığı Buried Hearts, 21 Şubat'ta yayımlandı. 16 bölümden oluşan yeni Kore dizisi Buried Hearts, Nielsen Korea verilerine göre ilk bölümünde ortalama yüzde 6.1’lik ulusal izlenme oranı elde etti.
Buried Hearts konusu
Dizi, hayatta kalmak için 2 trilyon won değerindeki siyasi rüşvet fonlarını hackleyen bir adamı ve kendisinin hacklendiğini bilmeden o kişiyi öldürerek parasını sonsuza kadar kaybeden bir adamın hikayesini anlatıyor. Fonları hackleyen adam öldürüldükten sonra hafızasını kaybetmiş bir şekilde yeniden hayata döner. Böylece kovalamaca yeniden başlar.
Buried Hearts oyuncuları
Park Hyung Sik dizide, Daesan Group'un başkanının sekreterlik ofisindeki dış ilişkiler şefi Seo Dong Ju'yu canlandırıyor. Dışarıdan sadece şirketin çıkarları için yaşıyor gibi görünmektedir. Ama aslında gizlice şirketi ele geçirmek için uygun bir anı beklemektedir. Son derece titiz ve hırslı bir insandır.
Heo Joon Ho dizide, gerçek gücü elinde tutan Yeom Jang Seon'u canlandırıyor. Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı ve şu anda bir hukuk fakültesinde seçkin bir profesördür. Perdenin arkasındaki asıl kral odur.
Yeom Jang Seon, parayı istediği gibi kullandığında sonsuz bir güç duyarak eğlenen ve hayatta kalmanın tek yolunun etrafındaki herkesi kukla gibi kontrol etmek olduğuna inanan bir karakteri canlandırıyor.
Diğer Oyuncular
Woo Hyun / Cha Gang Cheon
Lee Hae Young / Heo Il Do Yoon
Sang Hyeon / Heo Tae Yun
Hong Soo Hyun / Cha Guk Hui
Ha Soo Ho / Kim Do Su
Do Ji Won / Ji Yeong Su
Cha Woo Min / Ji Seon U
Seo Gyung Hwa / Kong Jong Ja
Lee Seon Hee / Hyun Ja Ok
Song Jin Woo / Do Jae Pil