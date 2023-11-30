Caner Cindoruk ve Şevval Sam'lı Yan Oda dizisi geliyor

Star TV yeni dizisi “Yan Oda” merakla bekleniyor. Star TV için OGM Pictures’ın çekeceği diziyi ödüllü isim Çağrı Vila Lostuvalı yönetecek. Başarılı yazar Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı “Yan Oda”nın Cevale’si değerli oyuncu Melek Baykal, Taylan’ı ise Oktay Çubuk olmuştu. Şimdi de iki başrol oyuncusu belli oldu.

Caner Cindoruk ve Şevval Sam başrolde

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre Dizide “Verda”yı Şevval Sam canlandıracak. Dizide Verda’nın yaptığı sürpriz evlilikle magazin gündemine bomba gibi düştüğü partneri Fikret’i ise Caner Cindoruk canlandıracak.

Ünlü bir TV sunucusu olan Verda’nın programına konuk olan iş insanı Fikret’le evlenmesi ve ardından her iki tarafın ailesi için başlayan yeni hayatın renkli hikâyesini konu alan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.