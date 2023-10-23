Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak imzalı “Yaratılan” dizisi yorumu
Cem Yılmaz, Çağan Irmak'ın Netflix'te yayınlanan dizisi 'Yaratılan'la ilgili sosyal medyada 'kalite' mesajını paylaştı.
Yönetmen Çağan Irmak'ın 'Frankenstein’dan esinlenerek hayata geçirdiği dizisi 'Yaratılan', Netflix’te izleyicilerle buluştu. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından diziyle ilgili yorum yaptı.
“Kalite”
Hikayesine Çağan Irmak’ı da etiketleyen Yılmaz, Instagram hesabından dizinin afişini paylaşarak “Kalite” dedi.
Dizide Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül, Şennur Nogaylar ve Burcu Söyler rol alıyor