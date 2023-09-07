Çağan Irmak imzalı Netflix dizisi 'Yaratılan'dan ilk fragman! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelley imzalı Frankenstein’dan esinlenen Yaratılan, Netflix'te 8 bölümlük bir dizi olarak yayınlanacak. Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği 'Yaratılan' dizisinin yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı.

Yaratılan dizisi konusu

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öykü, “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Yaratılan dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda;

Engin Benli,

Şifanur Gül,

Bülent Şakrak,

Sema Çeyrekbaşı,

Devrim Yakut,

Şehsuvar Aktaş,

Durul Bazan,

Macit Koper,

Ekremcan Arslandağ,

Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi isimler yer alıyor.

Yaratılan dizisi fragmanı

'Yaratılan' dizisinin yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Yaratılan', 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.