29 Ocak’ta vizyona girecek İftarlık Gazoz filminin beklenen fragmanı yayınlandı. Filmde Cem Yılmaz ilk kez Egeli bir karakteri canlandırıyor.

Yılın merakla beklenen filmlerinden İftarlık Gazoz'un fragmanı sinemalarda ve sosyal medyada. Cem Yılmaz'ın şimdiye kadar üstlendiği roller arasında ilk kez Egeli bir karakteri üstelik Ege’nin özgün şivesiyle canlandırdığı film, sanatçının kariyerinde çok özel ve farklı bir yere konumlanırken, afiş ve fragman izleyicileri sinema salonlarına çağırıyor.

Cem Yılmaz, fragmanı herkesten önce kendi sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Aynı zamanda filmin resmi hesaplarından da paylaşılan fragman daha ilk saatinden itibaren herkes tarafından paylaşılmaya ve beğeni almaya başladı.

HER ŞEY BİR NİYETLE BAŞLAR

Çocukların sokakta hep beraber gönüllerince oynadıkları, sokakların sıcacık dostluklarla dolu olduğu, yaz tatilinde camide hocayı dinleyip ardından yine hep beraber denize koştukları, kendi özel dünyalarının saf penceresinden hayatı anlamaya çalıştıkları günlere selam eden İftarlık Gazoz’da, çocuk oyuncular film çekimleri boyunca bir kaç aylığına da olsa dijital dünyadan koptular. Tıpkı eskisi gibi beraber gülüp eğlenmenin, koşup oynamanın tadına vardılar.





Gazozcu çırağı Adem, sıra arkadaşı Berna, gazoz kapakları, büyüklerin itirazına rağmen ağır yaz sıcağında tutulan oruç ve verilen sözler… Yüksel Aksu’nun çocukluğundan izler taşıyan senaryosuyla İftarlık Gazoz filminde anlatılan, biraz da Arçelik Bekir’in kızı Berna’ya olan derin bağlılığı nedeniyle boyundan büyük işlere kalkışan Adem’in öyküsü, aslında herkesin çocukluk hikayesine gönderme yapıyor. İlk kez Muğla’daki film setinde tanışan minik oyuncular çok başarılı bir uyum yakalarken 70’li yılların en sıcak zamanlarında ülkenin içinden geçtiği tüm zorluklara rağmen birlik olmayı, izleyiciyi zaman zaman güldürüp bazen de hüzünlendirerek anlatıyor.

Muzaffer Yıldırım/NuLook, Elif Dağdeviren/EDGE CCF ve TEKE Film ortak yapımcılığında gerçekleştirilen İftarlık Gazoz, 29 Ocak’ta vizyona giriyor.

