Cinayet Süsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte filmin künyesi

Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu alan Cinayet Süsü, 22 Eylül saat 20.00'de ATV ekranında izleyici ile buluşuyor. Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay var. Film 2019 yılında vizyona girdi. Cinayet Süsü filminin konusu, oyuncuları ve künyesine yakından bakalım:

Cinayet Süsü filminin künyesi:

Vizyon Tarihi: 2019

Yönetmen: Ali Atay

Tür: Komedi / Macera

Başroller: Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt

Senaryo: Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit

Süre: 1 saat 50 dakika

Filmin Özeti: Cinayet Büro'da çalışan bir grup iflah olmaz dedektif, suç mahallerini boyalarla ve şiirlerle donatmaya meraklı bir seri katilin peşine düşer.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cinayet Süsü filminin konusu şöyle: Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Cinayet Süsü filminin çekimleri Galata, Balat Mercan, Yedi Kule Zindanları, Fatih ve Büyük Han gibi İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında gerçekleşti.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ FRAGMANI

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI

Cinayet Süsü filmi Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür gibi oyuncuları bir araya getiriyor.

Usta oyuncu Uğur Yücel vizyon öncesi verdiği bir röportajda filmle ilgili "Fragmanlardan anladığımız kadarıyla seyirciyi ters köşeye yatıracak bir film" sorusu üzerine şu yorumu yapmıştı: Umarım seyirci filmden gülen yüzle çıkar. Filmdeki her karakterin iç dünyası karmakarışık. Bence filmin çekiciliği de karakterlerin gerçekliğinden geliyor.