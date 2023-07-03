Culpa Mia filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Culpa Mia nerede yayınlanıyor?
İspanyolca 'Benim Suçum' anlamına gelen Culpa Mia filmi 8 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Peki Culpa Mia filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Culpa Mia nerede yayınlanıyor? Yakından bakalım...
Domingo González'in yönetmenliğinde çekilen Culpa Mia filmi, uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Film 8 Haziran'da izleyiciyle buluştu. İspanyolca 'Benim Suçum' anlamına gelen Culpa Mia filminin konusu, oyuncularına birlikte bakalım...
Culpa Mia konusu
Noah, annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla doğup büyüdüğü kasabayı, erkek arkadaşını ve yakın arkadaşlarını terk etmek zorunda kalır. Yeni evlerinde üvey kardeşi Nick ile karşılaşır. İkili birbirlerine tutkulu bir şekilde âşık olurlar.
Gizli duyguların sarmalında sıkışmış olan Noah ve Nick, karmaşık aile ilişkileri arasında incelikli bir denge kurmak zorundadır. İlişkileri derinleştikçe Noah ve Nick, birbirlerine duydukları aşk ile toplumsal ve ahlaki sınırlar arasında sıkışmış durumdadır. İsteklerinin, kişisel bağlılıklarının ve yasak aşklarının potansiyel sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.
Culpa Mia oyuncu kadrosu
- Fran Berenguer Rolü: Ronnie
- Noah Casas Rolü: Maddie
- Gabriel Guevara Rolü: Nick
- Marta Hazas Rolü: Rafaella
- Ivan Massagué Rolü: Padre Noah
- Juan Jose Palacios Rolü: Maik
- Nicole Wallace Rolü: Noah
- Pablo Riguero Rolü: Dan
Culpa Mia nerede yayınlanıyor?
8 Haziran'da izleyiciyle buluşan Culpa Mia, Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.