Culpa Mia filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Culpa Mia nerede yayınlanıyor?

Domingo González'in yönetmenliğinde çekilen Culpa Mia filmi, uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Film 8 Haziran'da izleyiciyle buluştu. İspanyolca 'Benim Suçum' anlamına gelen Culpa Mia filminin konusu, oyuncularına birlikte bakalım...

Culpa Mia konusu

Noah, annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla doğup büyüdüğü kasabayı, erkek arkadaşını ve yakın arkadaşlarını terk etmek zorunda kalır. Yeni evlerinde üvey kardeşi Nick ile karşılaşır. İkili birbirlerine tutkulu bir şekilde âşık olurlar.

Gizli duyguların sarmalında sıkışmış olan Noah ve Nick, karmaşık aile ilişkileri arasında incelikli bir denge kurmak zorundadır. İlişkileri derinleştikçe Noah ve Nick, birbirlerine duydukları aşk ile toplumsal ve ahlaki sınırlar arasında sıkışmış durumdadır. İsteklerinin, kişisel bağlılıklarının ve yasak aşklarının potansiyel sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.

Culpa Mia oyuncu kadrosu

Fran Berenguer Rolü: Ronnie

Noah Casas Rolü: Maddie

Gabriel Guevara Rolü: Nick

Marta Hazas Rolü: Rafaella

Ivan Massagué Rolü: Padre Noah

Juan Jose Palacios Rolü: Maik

Nicole Wallace Rolü: Noah

Pablo Riguero Rolü: Dan

Culpa Mia nerede yayınlanıyor?

8 Haziran'da izleyiciyle buluşan Culpa Mia, Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

Culpa Mia fragmanı