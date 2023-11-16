Dakota Johnson'ın başrolünde olduğu Madame Web filminin fragmanı yayınlandı

Sony Pictures, Marvel Comics uyarlaması ve "Spider-Man" spin-off'u "Madame Web"in ilk fragmanını yayınladı. S. J. Clarkson'ın yönettiği filmin senaryosunu Matt Sazama ve Burk Sharpless kaleme aldı.

Madame Web ne zaman vizyona girecek?

"Madame Web" 16 Şubat 2024'te vizyona girecek ve yıl boyunca izleyici karşısına çıkacak

Madame Web konusu

Gerilim odaklı filmde Dakota Johnson, Manhattan'da durugörü yeteneklerine sahip olan bir sağlık görevlisi olan Cassandra Webb'i canlandırıyor. Geçmişiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Cassandra, kaderinde güçlü bir gelecek olan üç genç kadınla bir ilişki kurar... tabii eğer hepsi ölümcül şimdiki zamanı atlatıp hayatta kalabilirse.

Madame Web oyuncuları

Madame Web filmi oyuncu kadorsunda Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimler yer alıyor.

Madame Web fragmanı