Death’s Game dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Prime Video'nun Kore yapımı dizisi Death’s Game, 15 Aralık 2023'te yayınlandığı günden beri severek izleniyor. 2019’da yayınlanan aynı adlı webtoon’dan uyarlanan Death’s Game, yaşam ve ölümle oynamanın sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Death’s Game dizisi konusu ne?

Fakir bir ailede büyümüş Choi Yee-jae, yıllarca düzgün bir iş bulamamış, kız arkadaşı tarafından terk edilmiş ve tüm parasını coin dolandırıcılığında kaybetmiştir. Bunların üstüne intihar etmeye ve ölümünü kontrol etmeye karar verir. Ölümünün ardından Cehennem kapısında karşısına çıkan Azrail, kendisine sinirlidir ve ölümü tekrar tekrar deneyimlemesine karar verir. Choi, ölümleri yakında olan 12 kişinin bedenine reenkarne olacaktır ve onların hayatını yaşayacaktır. Cehenneme gitmek istemiyorsa onların ölümünü durdurmak zorundadır.

Death’s Game dizisi oyuncuları kimler?

8 bölümlük dizinin başrolünde Seo In-Guk ve Park So-dam (Parasite) yer alıyor. Sung Hoon, Lee Jae-wook, Si Won Choi, Lee Do-hyun, Oh Jung-se, Yoo In-soo, Kang-Hoon Kim, Go Yoon-Jung, Kim Jae-Wook, Seung-jo Jang, Kim Ji-hoon ve Nam Kyung-eup kadroda yer alan diğer isimler.

Death’s Game fragman