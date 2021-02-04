Dekorasyonuna hayran kalacağınız en güzel dizi ve film evleri

Bir film izlerken kimi zaman dekorasyona o kadar hayran kalıyoruz ki ilham almak gözlerinizi dört açıyoruz ya da hikayenin geçtiği evde yaşama hayalleri kurup olayları kaçırıyoruz ya da sadece ihtişamı izlemek istiyoruz ama ne olursa olursa filmlerde güzel evler görmeyi seviyoruz.

Dönem yapımlarında gördüğümüz tarihi evler, sanat galerisinden fırlamış gibi salonlar ya da romantik filmlerdeki modern ve sıcak renklerle dolu davetkar evler, karşımıza ne çıkarsa çıksın ilham aldığımız dizi ve filmleri keşfedelim.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Gianni Versace sukaistini anlatan mini seride, olayın gerçekleştiği ama artık otel olarak kullanılan malikane kullanılmıştı. Lüks detaylarla dolu malikaneyi yeniden 1997’deki haline getirmek için eski fotoğrafları kullanarak ve İtalyan döşemecilerle anlaşarak hazırlandıklarını biliyor muydunuz?

Darkest Hour

Winston Churchill'in Adolf Hitler ile savaşmak ya da müzakere etmek konusunda karar verdiği dönemi anlatan 2. Dünya Savaşı biyografisinde geleneksel İngiliz tasarımı başarılı bir şekilde görüyoruz. Cilalı gümüşler, zengin maunlar ve mermer kaplamalar görmek isterseniz, bu film tam size göre!

The Shape of Water

Galeri gibi duvarları, deri ciltli kitaplarla dolu odaları ve kocaman pencereleriyle en az konusu kadar ilgi çekici bir film olan The Shape of Water, 1960’larda çok gizli bir tesiste tutulan bir yaratıkla benzersiz bir bağ kuran yalnız bir temizlikçinin hikayesini anlatıyor.

Marie Antoinette

Ünlü Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in lük içindeki hayatı aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen hala biliniyor. Kraliçe’nin hayatını, trajik sonuna dokunmadan tüm eğlencesiyle gösteren filmdeki sahnelerin çoğu Fransız hükümetinin özel izniyle Versay Sarayı'nda çekildi.

The Marvelous Mrs. Maisel

Ev hanımı ve komedyen olan Mrs. Maisel'in Manhattan'ın Yukarı Batı Yakası'ndaki rüya gibi dairesi, dizi 1950’lerde geçmesine rağmen zamansız görünüyor. Prodüksiyon tasarımcısının dediğine göre evin mutfağı bir Doris Day filminden kopyalanmış ve ev eşyaları da antikacılardan alınmış.

The Great Gatsby

Işıltılı bir evin hayalini kuranlar için, Baz Luhrman'ın The Great Gatsby gerçek bir kaynak olabilir. İhtişamı malikanenin her odasında farklı bir şekilde görebileceğimiz filmde, Gatsby'nin eski sevgilisi Daisy Buchanan ile yeniden bir araya gelme takıntısını izliyoruz.

Gone Girl

Oldukça karanlık bir film olan Gone Girl’ün hikayesi gerilim dolu olsa da kimi zaman karakterlerin yaşadığı evlerden gözümüzü alamadığımız da oluyordu. Filmde kullanılan evler gerçekten ABD’de yer alıyor ama kimi mobilyalar film için özel olarak tasarlanmış.

It’s Complicated

Nancy Meyers, filmlerinde kıskanılacak iç mekanlar yaratma konusunda epey ünlü ama özellikle bu filmde çıtayı oldukça yukarı taşıyor. Kusursuz mutfakta yemek yapmayı veya kaşmir battaniyeye sarılmış halde oturma odasında oturmayı hayal etmeden izlemek neredeyse imkansız.

Succession

İster şık bir çatı katındaki tavandan tabana pencereler ister eski bir malikaneden nefis manzaralar olsun, Succession göz kamaştıran iç mekanlar sunmayı başarıyor. Konusu da başarılı bir kara mizah örneği; dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketini yöneten bir ailenin için olup bitenleri izliyoruz.

Parasite

Filmde hikayenin geçtiği o muhteşem tasarım harikası ev aslında tamamen sıfırdan yapılmış bir setti. Yönetmenin başarısı da bu seti mükemmel bir ev olarak yansıtabilmiş olması. Üstelik evle ilgili çizimleri kendisi yapmış ve bir mimara danıştığında saçma bir tasarım olduğuna dair geri dönüş almış.