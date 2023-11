Destined With You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Destined With You, Jo Bo-ah, Rowoon, Ha Jun ve Yura'nın başrollerini paylaştığı, bir Güney Kore televizyon dizisi. İlk gösterimi 23 Ağustos 2023'te JTBC'de yapıldı. Aynı zamanda Netflix'ten de izlenebiliyor. Toplamda 16 bölümden oluşan "Destined With You", "100 Days My Prince" yazarı No Ji Sul tarafından kaleme alındı ve "Oh My Baby" ve "Voice 3"nin yönetmeni Nam Ki Hoon tarafından yönetildi. İşte Destined With You dizisinin konusu, künyesi, oyuncuları...

Destined With You Hakkında

Tür: Romantik, Dram

Ağ: Netflix

Prömiyer Tarihi: 23 Ağustos 2023

Rotten izleyici puanı: Yüzde 68

Başroller: Cho Bo-ah, Rowoon, Ha Jun

Destined With You dizisinin konusu nedir?

Destined With You dizisinde 300 yıl önce dikkatlice mühürlenmiş olan yasak bir kitabı elde eden bir kadın ile bu yasaklı kitabın kurbanı olan bir adamın aşk hikayesini anlatılıyor.

Dizinin konusu şöyle: Jang ShinYu (Rowoon), yakışıklı ve popüler bir avukattır. Dış görünüşü ve başarısı nedeniyle çevresi tarafından oldukça sevilse de, hayatında çok büyük bir problem vardır. Sağlığı iyi değildir ve gün geçtikçe daha kötü hale gelmektedir. Doktorların açıklayamadığı bu tuhaf hastalığının sebebi ise, Jang ShinYu’ya ailesinden miras kalan korkunç bir lanettir.

Jang ShinYu, hayatını dayanılmaz bir hale getiren bu gizemli lanetten kurtulmak için uğraşırken Lee HongJo isminde bir kadınla karşılaşır. Genç kadın bir gün bir ahşap sandığın sahibi olur. Bu ahşap sandığın Jang ShinYu’nun lanetiyle bir ilgisi olduğu ortaya çıktığındaysa, ikili kendilerini ayrılmaz bir kaderin içinde bulur.

Netflix diziyi şu sözlerle tanıtıyor: Yüzlerce yıllık bir lanetin esiri olan bir avukat ile onun özgürlüğünün anahtarını elinde tutan bir devlet memurunun yolları kesişince beklenmedik bir aşk kıvılcımlanır.



Destined With You oyuncuları

Rowoon - Jang Shin-yu

Jo Bo-ah - Lee Hong-jo

YuraYoon Na-yeon

Ha Jun - Kwon Jae-kyung

Lee Tae-ri - Kim Wook

Park Gyeong-hye - Son Sae-byeol

Lee Bong-ryun - Ma Eun-yeong

Lee Pil-mo - Jang Se-hun

Jung Hye-young - Song Yoon-joo

Kim Kwon - Lee Hyeon-seo

Song Young-kyu - Yoon Hak-young

Yoon Kye-sang

Destined With You fragmanı