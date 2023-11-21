Destined With You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Romantik dizi "Destined With You" Eylül ayında Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Dizi dönem dönem internette çok arananlar arasına giriyor. Peki Destined With You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Destined With You, Jo Bo-ah, Rowoon, Ha Jun ve Yura'nın başrollerini paylaştığı, bir Güney Kore televizyon dizisi. İlk gösterimi 23 Ağustos 2023'te JTBC'de yapıldı. Aynı zamanda Netflix'ten de izlenebiliyor. Toplamda 16 bölümden oluşan "Destined With You", "100 Days My Prince" yazarı No Ji Sul tarafından kaleme alındı ve "Oh My Baby" ve "Voice 3"nin yönetmeni Nam Ki Hoon tarafından yönetildi. İşte Destined With You dizisinin konusu, künyesi, oyuncuları...
Destined With You Hakkında
Tür: Romantik, Dram
Ağ: Netflix
Prömiyer Tarihi: 23 Ağustos 2023
Rotten izleyici puanı: Yüzde 68
Başroller: Cho Bo-ah, Rowoon, Ha Jun
Destined With You dizisinin konusu nedir?
Destined With You dizisinde 300 yıl önce dikkatlice mühürlenmiş olan yasak bir kitabı elde eden bir kadın ile bu yasaklı kitabın kurbanı olan bir adamın aşk hikayesini anlatılıyor.
Dizinin konusu şöyle: Jang ShinYu (Rowoon), yakışıklı ve popüler bir avukattır. Dış görünüşü ve başarısı nedeniyle çevresi tarafından oldukça sevilse de, hayatında çok büyük bir problem vardır. Sağlığı iyi değildir ve gün geçtikçe daha kötü hale gelmektedir. Doktorların açıklayamadığı bu tuhaf hastalığının sebebi ise, Jang ShinYu’ya ailesinden miras kalan korkunç bir lanettir.
Jang ShinYu, hayatını dayanılmaz bir hale getiren bu gizemli lanetten kurtulmak için uğraşırken Lee HongJo isminde bir kadınla karşılaşır. Genç kadın bir gün bir ahşap sandığın sahibi olur. Bu ahşap sandığın Jang ShinYu’nun lanetiyle bir ilgisi olduğu ortaya çıktığındaysa, ikili kendilerini ayrılmaz bir kaderin içinde bulur.
Netflix diziyi şu sözlerle tanıtıyor: Yüzlerce yıllık bir lanetin esiri olan bir avukat ile onun özgürlüğünün anahtarını elinde tutan bir devlet memurunun yolları kesişince beklenmedik bir aşk kıvılcımlanır.
Destined With You oyuncuları
Rowoon - Jang Shin-yu
Jo Bo-ah - Lee Hong-jo
YuraYoon Na-yeon
Ha Jun - Kwon Jae-kyung
Lee Tae-ri - Kim Wook
Park Gyeong-hye - Son Sae-byeol
Lee Bong-ryun - Ma Eun-yeong
Lee Pil-mo - Jang Se-hun
Jung Hye-young - Song Yoon-joo
Kim Kwon - Lee Hyeon-seo
Song Young-kyu - Yoon Hak-young
Yoon Kye-sang