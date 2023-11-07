Doğu Demirkol'un Yaşam Koçu filmindeki partneri belli oldu!

Doğu Demirkol'un beyazperdede yer alacağı "Yaşam Koçu" filmindeki kadın başrol oyuncusu Yağmur Tanrısevsin oldu.

YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU

Kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çareyi yaşam koçlarının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin, sonsuz bir inançla her gün yeni bir Yaşam Koç'una giderken yakın arkadaşı Cafer'i (Doğu Demirkol) de alır. Helin'in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Yaşam Koçu'yum" cevabını verir ve Helin'in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye'nin en popüler yaşam koçu haline gelir.

YAŞAM KOÇU NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro'nun üstlendiği 'Yaşam Koçu' filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka yer alacak. Doğu Demirkol'un, senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği film 12 Ocak'ta vizyona girecek.