Başrollerini Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı, “Dünyanın En Güzel Kokusu” filmi, 12 Şubat’ta sinemalarda!

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği, “Dünyanın En Güzel Kokusu”; arkadaşlıkla başlayıp, çocuk özlemiyle aşkın bambaşka bir haline dönüşen bir modern zaman masalını anlatıyor.

Süpervizörlüğünü Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği filmin müzikleri ise, Mert Tünay’ın imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğü Mert Tünay, süpervizörlüğü ise Kenan Doğulu tarafından yapılan “Dünyanın En Güzel Kokusu” soundtrack albümü Doğulu Prodüksiyon ve DMC etiketi ile satışa sunulurken; Tünay’ın film için özel olarak bestelediği şarkının klibi ise vizyon öncesinde izleyicilerle buluştu.