Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele tadındaki filmi 'Ekşi Elmalar' haftanın en iddialı yapımı. Film konusuyla olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Bu hafta sinemalarda biri yerli 6 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Ekşi Elmalar

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği; Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Ersin Korkut, Fatih Artman, Şükrü Özyıldız, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın gibi birçok başarılı oyuncunun rol aldığı Ekşi Elmalar izleyiciyle buluşuyor.





'Kelebeğin Rüyası' filminden 3,5 yıl sonra kamera arkasına geçen Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmle Türkiye'nin 30 yıllık yakın tarihini kalabalık bir aile hikayesi ile sinemaya taşıyor.

Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı 'reis' lakaplı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye’nin (Şükran Ovalı) 1970’li yılların sonunda Hakkari’de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor.

Hesaplaşma

Yönetmenliğini Gavin O'Connor'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, J.K. Simmons, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor ve John Lithgow rol alıyor. Film, sıra dışı bir kovalamaca hikayesini anlatıyor.

Dokuzuncu Hayat

Jamie Dornan, Sarah Gadon ve Aaron Paul gibi isimlerin rol aldığı film, kısacık hayatı boyunca büyük kazalar atlatan Louis Drax adındaki bir adamın ölümüyle arkasında bıraktığı gizemi konu alıyor.



Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

İranlı yönetmen Majid Majidi'nin yazıp yönettiği filmde Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Ali Reza Shoja-Nuri, Mina Sadati, Rana Azadivar ve Mohsen Tanabandeh rol alıyor. 'Cennetin Çocukları' ve 'Serçelerin Şarkısı' filmleriyle tanınan Majidi'nin dram, tarih ve biyografi türündeki filmi, Hz. Muhammed'in doğumu ve 13 yaşına kadar geçen süreç ile o yıllarda Mekke'de yaşanan olayları anlatıyor.

Julieta

Pedro Almodovar'ın yönettiği ve Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao ve Inma Cuesta'nın oynadığı film, kızını ararken kendi iç yolculuğuna çıkan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Kubo ve Sihirli Teller

Travis Knight'in yönettiği haftanın animasyon türündeki "Kubo ve Sihirli Teller" filminin orijinal seslendirmelerini Art Parkinson, Matthew McConaughey, Charlize Theron ile Rooney Mara yaptı.