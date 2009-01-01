Yılmaz Erdoğan uzun bir aradan sonra Vizontele tadında bir filmle yakında beyazperdede olacak.

Yılmaz Erdoğan'ın ustalık eseri olarak adlandırılan filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk ve Cezmi Baskın gibi birçok önemli oyuncu rol alıyor.





Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı 'reis' lakaplı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye’nin (Şükran Ovalı) 1970’li yılların sonunda Hakkari’de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor.









İşte çok yakında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin ilk fragmanı: