Emmy ödülüne aday gösterilen Selena Gomez tarihe geçti

Selena Gomez, Mayıs ayında Cannes'da kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülünün ardından oyunculuk dünyasında ününü pekiştirdi.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING KONUSU NEDİR?

Dizi, üç beklenmedik dostun hikayesini anlatıyor: Gizemli bir geçmişi olan alaycı genç bir kadın olan Mabel, ikinci bir perdesi özlem duyan emekli bir televizyon dedektifi Charles Haden-Savage ve geçmiş zaferlerine tutunan şanssız bir Broadway yönetmeni Oliver Putnam. Üçü de aynı gösterişli Upper West Side apartman binası olan The Arconia'da yaşayan gerçek suç podcast tutkunları. Bir komşu şüpheli koşullarda ölü bulununca, Mabel, Charles ve Oliver, amatör dedektiflik çalışmalarını belgelemek için "Only Murders in the Building" adında kendi gerçek suç podcast'lerini başlatmaya karar verirler.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti.

CANNES'DAN ÖDÜLLE AYRILDI

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

EMMY'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları ise dün açıklandı. Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu.

Gomez'in yer aldığı 'En İyi Başrol Kadın Oyuncu' kategorisindeki rekabet oldukça zorlu. Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Ayo Edebiri ("The Bear"), Maya Rudolph ("Loot"), Jean Smart ("Hacks") ve Kristen Wiig ("Palm Royale") gibi yetenekli aktrislerle karşı karşıya gelecek.

Bu adaylık, Gomez'in kariyerinde önemli bir kilometre taşı. Yıllardır sevilen bir pop yıldızı ve oyuncu olsa da, "Only Murders"daki rolü, komedi ve dramatik oyunculuk becerilerini gerçekten ortaya çıkardı. Emmy oylarının 26 Ağustos'ta kapanması ve törenin 15 Eylül'de canlı yayınlanmasıyla birlikte, Gomez'in coveted heykelciği eve götürüp götüremeyeceğini görmek için tüm gözler onun üzerinde olacak!

SELENA GOMEZ TARİHE GEÇTİ

Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu.

Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.