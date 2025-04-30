Uzak Şehir 24. bölümden ilk kareler yayınlandı
İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisinin 24. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. dizi, her pazartesi olduğu gibi bu hafta da tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla zirvede yer aldı.
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Mardin’de çekilen Uzak Şehir, tüm kişilerde 17,55 izlenme oranı ve 44,38 izlenme payı elde etti.
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Heyecanın eksik olmadığı Uzak Şehir 24. Bölümü ile 5 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkacak.
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Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizinin yeni bölümü yayınlanmadan önce bazı kareler yayınlandı.