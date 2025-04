30 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Derin bir içe dönüş dönemini geride bırakıyor ve artık nereye gitmek istediğini daha net görüyorsun. Bu Çarşamba, yeni projeler için sağlam temeller atmak adına ideal. Fikirlerini organize et ve dikkatini dağıtacak şeylerden uzak dur. İlişkilerde ise, her ne kadar biriyle aranda bir çekim olsa da güven inşa etmek zaman alır. Yoğunlukla başlayan her şey kalıcı olacak diye bir kural yok.