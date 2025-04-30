1 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık...

Sevgili Koç; Bu Perşembe’den itibaren Venüs burcunuzda ilerlemeye başlayacak ve önümüzdeki haftalarda bu etki sürecek. Aşkla ve sevdiklerinizle ilgili konularda şans sizi çağıracak. Ayrıca geçmişte sürtüşme yaşadığınız bir sevdiğinizle aranızdaki sorunları çözmek için de iyi bir dönem olacak.