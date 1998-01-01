Komediyle romantizmi aynı potada eriten romantik komedi filmleri kimin hoşuna gitmez ki? İşte kalbinizin hızını arttırırken yüzünü gülümsetecek en iyi romantik komedi filmleri listesi... Hem de IMDB puanlarına göre sıralanmış haliyle. Romantik komedi filmleri tavsiye alternatiflerimize göz atın, pişman olmayacaksınız.

Esas kızla esas oğlanın kah küsüp, kah barıştığı ama sonunda hep mutlu oldukları romantik komedi filmleri güzeldir. İçimizi ısıtır, yüzümüzü güldürür... Hele bir de sevdiğimizin elleri ellerimizdeyse film boyunca, değmeyin keyfimize! Şimdiden keyifli seyirler...



Romantik komedi filmleri imdb puanına göre en iyileri!

Amelie (2001 - 8.3)

Bazı romantik komedi filmleri, şarkılarıyla da unutulmaz! Fransız yapımı bu romantik komedi filmini şimdiye kadar izlemediyseniz bile soundtrack'i La Valse d'Amelie'yi mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde. Amelie'nin tek amacı etrafındaki insanlara yardım etmektir... ta ki hiç beklemediği bir anda gerçek aşkla karşılaşıncaya kadar.



Annie Hall (1977 - 8.0)

Woody Allen'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrol oyuncusu olduğu bu romantik komedi film, Allen'ın en otobiyografik filmi olarak kabul ediliyor. Ana karakterinin, New York'a olan tutkusuyla kadınlara karşı duyduğu aşk arasında çatışma yaşadığı filmin En İyi Film Oscar'ı aldığını da hatırlatalım.



Tiffany’de Kahvaltı (1961 - 7.7)

Bazı ülkelerde Çılgınlar Kraliçesi adıyla da çevrilen filmin başrolünde, dönemin önemli isimlerinden Audrey Hepburn var. Bu filmde canlandırdığı New York sosyetesinden Holly karakteriyle çok beğenilen Hepburn, sadece oyunculuğuyla değil filmdeki kostümleri ve şarkıları ile de uzun yıllar konuşulmuştu. Nostaljik romantik komedi filmleri arasından seçilebilecek en iyi örnek.



Aşkın 500 Günü (2009 - 7.7)

Bir tarafta aşka inanmayan bir kadın, diğer tarafta uslanmaz bir romantik olan erkek. Romantik komedinin en güzel örneklerinden olan bu film, müzikleriyle de yıllar hafızalarda...



Harry Sally ile Tanışınca (1989 - 7.6)

Karşı cinsten biriyle gerçekten sadece arkadaş olabilir misiniz? Başrollerini Meg Ryan ve Billy Crystal'ın oynadığı filmde, bu soruya cevap aranıyor. Filmdeki karakterler de 11 yıllık arkadaşlıkları boyunca arkadaşlık ile sevgililik çizgisi arasında gidip geliyor. Sadece eğlendirmekle kalmayıp aynı zamanda düşündüren romantik komedi filmleri sıralamasında da bu film liste başı bizce.



Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999 - 7.3)

Romantik komedi filmleri genelde senaryo açısından benzerdir ama bı film, kurgusu sağlam senaryosuyla başarılı gençlik komedilerinden birisi aynı zamanda. Heath ve Joseph'in uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarını anlatan film, özel dans sahneleri ve şarkılarıyla da aldığı 7.3'lük imdb puanını hak ediyor.



Ah Mary Vah Mary! (1998 - 7.1)

Matt Dillon'un hayat verdiği Healy, lisedeyken hayallerinin süsleyen kadınla -ki Mary adındaki bu karakteri de Cameron Diaz canlandırıyor- yıllar sonra buluşma şansına sahip olur. Filmin ana konusu da bu ikilinin ilişkileri. Ancak işin içine giren bir özel dedektif var ki, onun bu filme olan katkısı da görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Kim demiş romantik komedi filmleri esrarlı olmaz diye?



En iyi yerli Romantik komedi filmleri?



Ah Nerede (1975 - 7.7)

Türk sinemasının en iyi romantik komedi filmleri hangisi sorusuna da, şüphesiz pek çoğumuzun cevap olarak bu filmin adını söyleriz. Zampara Ferit rolüyle Tarık Akan, aşık olduğu Zehra'yı oynayan Gülşen Bubikoğlu, bu ikilinin üstüne oyunculuğuyla filme renk katan Adile Naşit, her izleyişte insanı gülümseten isimler...



Romantik Komedi (2010 - 5.4)

Madem romantik komedi filmlerinden bahsediyoruz, adıyla müsemma bu filmden bahsetmeden olmaz. Büyükşehirlerdeki kadın-erkek ilişkilerini çok eğlenceli bir dille anlatan filmde, aşkla birlikte dostluk ve arkadaşlık da var...



Kocan Kadar Konuş (2015 - 6.3)

Film Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan aynı isimli kitabından uyarlanmış. Konu bu coğrafyadaki kadınların daha çocuk yaşlarında koca bulmaya programlanmaları olunca, film de haliyle eğlenceli olmuş tabii... Gerçek aşkı arayan Efsun'un lise aşkı Sinan'la karşılaşması ise filmin romantik tarafı.

