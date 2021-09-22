FOX Tv'nin "Aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeler" sözleriyle duyurduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21 Eylül salı günü izleyici ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, MF Yapım imzalı dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Gelin birlikte bakalım...

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisinin Künyesi:

Adı: Evlilik Hakkında Her Şey

Kanal: FOX TV

Yayın günü ve saati: Salı 20.00

Yapım: MF YAPIM

Yönetmen: YUSUF Pirhasan

Senaryo: Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ

Müzik: SERTAÇ ÖZGÜMÜŞ

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide; Cevher Ailesi'ne mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın üzerinden görecek dizide Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukukunun kirli düzenini izleyecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk gibi isimler bir araya geliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümüyle ekranlara gelen dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Evlilik Hakkında Her Şey BBC yapımı, “The Split” dizisinin uyarlaması olarak ekrana geliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM ÖZETİ

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 1. bölüm özeti şöyleydi:

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra’ya devredecektir fakat işler hiç de Azra’nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM FRAGMANI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN GENEL HİKAYESİ

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.