Eyvah Eyvah 3 bir kez daha ekranlara geliyor

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı "Eyyvah Eyvah 3" filmi bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor. Eyvah Eyvah serisinin 3. filmi 2014 yılında vizyona girdiğinde 3.414.212 seyirciye ulaşmıştı. Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? sorusu hala internette arananlar arasında. Bu keyifli filmin konusu, oyuncuları ve künyesine yakından bakalım.

Eyvah Eyvah 3 filminin künyesi:

Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2014

Yönetmen: Hakan Algül

Tür: Komedi

Başroller: Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak

Müzik: Fahir Atakoğlu

Süre: 1 saat 45 dakika

Filmin Özeti: Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Eyvah Eyvah 3 filminin konusu özetle şöyle: "Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Geyiklili Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır, ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmektedir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde, ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır."

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak'ın paylaştığı filmde Tarık Ünlüoğlu, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıoğlu ve Salih Kalyon bir araya geliyor.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekildi. Geyikli, Çanakkale'ye 72, Ezine'ye 10 km uzaklıkta bulunuyor. ‘Bu Fasulya 7,5 Lira’, ‘Karaçalı’, ‘Dol Karabakır’ gibi türküleri yeniden meşhur eden Eyvah Eyvah serisi beldenin tanıtımına da büyük katkı sağlamıştı. Filmin çekildiği döneminde ilçede pek çok dükkanın adı Eyvah Eyvah isimleri verilmişti.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ FRAGMANI