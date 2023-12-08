Family Switch (Şimdi İşler Karıştı) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Family Switch (Şimdi İşler Karıştı) filmi 30 Kasımda Netflix kütüphanesinde yerini aldı ve geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yerleşti. 1 saat 45 dakika süren romantik komedi türündeki filmin IBDb puanı 5.7. İşte Family Switch (Şimdi İşler Karıştı) filmi konusu, oyuncuları...

Family Switch (Şimdi İşler Karıştı) filmi konusu ne?

Nadir görülen kozmik bir olay, Noel'e günler kala iki ebeveynin, ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca tüm aile kaosa sürüklenir. Jess ve Bill Walker, çocuklarının büyüyüp bağımsızlıklarını kazanmaya ve kendilerinden uzaklaşmaya başlaması üzerine ailelerini bir arada tutmak için ellerinden geleni yapan iki ebeveyndir. Aile üyeleri, tesadüfen karşılaştıkları bir astrolog yüzünden hepsi için dönüm noktası niteliğindeki bir günün sabahında uyandıklarında kendilerini birbirlerinin bedeninde bulur. Acaba Walker ailesinin üyeleri; terfi almak, üniversite mülakatında başarılı olmak, bir albüm sözleşmesi imzalamak ve futbol takımına seçilmek için birlik olmayı başarabilecek mi?

Family Switch (Şimdi İşler Karıştı) filmi oyuncuları